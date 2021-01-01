Куда сходить в Одессе 2 и 3 января?

Проведите новогодние выходные с пользой для души и посетите культурные площадки нашего города, пока они не ушли на карантин.

Выставки

Где: Галерея Artodessa.

Что и когда: до 7 января – выставка детских работ «Калейдоскоп чудес».

Время работы: с 13:00 до 20:00.

Вход свободный.

Где: Дом-музей им. Н.К. Рериха.

Что и когда: до 8 января – выставка работ Бориса Смирнова-Русецкого «Путешествия художника».

Время работы: с 10:00 до 18.00.

Вход свободный.

Где: Художественный музей.

Что и когда: до 7 января – выставка работ Николя Глущенко «Остання свобода» и выставка скульптур и графики Михатла Ревы «Откровение».

Время работы: с 10:30 до 17:00, выходной день – вторник.

Стоимость билетов – 50 гривен.

Театры

Где: Украинский театр.

Что и когда: 3 января в 19:00 – спектакль антреприза «Черный квадрат».

Стоимость билетов – от 50 гривен.

Где: Оперный театр.

Что и когда: 2 января в 18:30 – Новогодний концерт в театре;

3 января в 16;00 – «Щелкунчик».

Стоимость билетов – от 35 гривен.

Где: Театр на Чайной

Что и когда: 2 января в 19:00 – «Две.Рь»;

3 января в 19:00 – «Старики».

Стоимость билетов – от 40 гривен.

Где: Театр юного зрителя

Что и когда: 2 января в 12:00 и 14:00 – «Новогодний бал».

3 января в 12:00 – «Загадка Снежной королевы».

Стоимость билетов – от 100 гривен.

Где: Дом клоунов.

Что и когда: 2 января в 19:00 – «Ромео и Джульетта»;

3 января в 19:00 – «Еврей и Эвридика».

Стоимость билетов – от 150 гривен.

Что еще будет?

Квест в музее «В поисках Гринча». Коллектив Одесского художественного музея приглашает провести новогодние праздники вместе и проучить Гринча за его проделки. Для детишек подготовили увлекательный квест, в котором они смогут познакомиться с работами в экспозиции музея, узнают больше о различных жанрах живописи, композиции, а также об истории и реставрации самого музея. Также ребятишки побывают в гроте музея, а в конце – обязательно найдут загадочного Гринча и получат от него сладости.

Когда: 2 и 3 января в 10:30 и 12:00.

Стоимость билетов – 250 гривен.

Пешая экскурсия по городу. Одесситов и гостей города приглашают посетить авторскую экскурсию «Одесса в портретах ее создателей». Вы узнаете: кем был первый авантюрист Одессы; подвиги и добрые дела внучатого племянника кардинала Ришелье; как Ланжерон оказался в Одессе; тайны Воронцова и многое другое.

Когда: 3 января в 11:00.

Стоимость экскурсии для взрослых – 200 гривен, для детей – 100 гривен.

Записаться на экскурсию можно по телефону (067) 48-44-589.

Новогодний мастер-класс «Карта исполнения желаний». На мастер-классе вы научитесь создавать праздничное настроение и пошаговую карту исполнения желаний на ближайший год и более. С собой нужно взять старые журналы, фломастеры, бисер, любые украшения, ножницы, чашка для чая, плед и хорошее настроение.

Когда: 3 января в 11:00.

Стоимость мастер-класса – 300 гривен.

Записаться на мастер-класс можно по телефону (097) 32-90-207.

Фото: сайт Одесского оперного театра