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Православный праздник сегодня — День преподобного Нестора Летописца

Православный праздник сегодня — День преподобного Нестора Летописца

Сегодня, 9 ноября, православные вспоминают преподобного Нестора Летописца.

Кто такой Нестор Летописец?

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Нестор Летописец жил в 11-12 веках, был монахом Киево-Печерского монастыря и нёс послушание летописца. В конце 11 века он написал «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», составил житие преподобного Феодосия Печерского. Также считается, что преподобный был одним из авторов «Повести временных лет».

Нестор Летописец: «Повесть временных лет»

Главным подвигом жизни преподобного Нестора считается участие в создании «Повести временных лет», которая является одним из главных источников по истории Древней Руси. В летописи охватывается период от библейских времён до 1117 года и отображается история государства в свете мировых событий. Автор рассказывает о восточных славянах, княжеской власти, утверждении христианства на Руси. Также в этом памятнике используются предания и легенды.

Однако некоторые исследователи отрицают авторство Нестора.

Где находятся мощи Нестора Летописца?

Преподобный Нестор скончался примерно в 1114 году. Его погребли в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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