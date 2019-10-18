За что уволили главного по дорогам в Одесской области

В Укравтодоре после выговора сняли с должности начальника регионального филиала ведомства Олега Вариводу.

Об этом руководитель одесского Облавтодора написал на своей странице в Facebook, приложив документы к посту.

Как отмечено в приказе об увольнении, начальника отстранили от службы из-за систематического невыполнения обязательств, наложенных на него трудовым договором.

По словам Олега Вариводы, поводом стало то, что инспекторы Укртрансбезопасности отказываются работать на стационарных весах в районе КПП “Дачное” на автодороге Киев-Одесса. Он говорит, что с лета вел переговоры с сотрудниками компании, однако его старания оказались напрасны. Олегу Вариводе не удалось добиться от работников предприятия надлежащей организации рабочего процесса.

“Мне заявили, якобы я в доле с Укртрансбезопасностью, – написал Варивода. – И это вопреки всем моим обращениям и попыткам на них повлиять”.

Уволенный начальник Облавтодора заявил, что намерен оспорить в суде законность решения о его увольнении. Он считает, что есть достаточно оснований для отмены приказа.

“Правда победит, так что до встречи в суде!”, – написал Олег Варивода.

Фото: Facebook Олега Вариводы