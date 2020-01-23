Пожежа на Більшовику: вогонь перекинувся на прибудову до будинку (відео)

Площа пожежі наразі становить 4 гектара.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
23 січня о 12:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Одеса, Балтська дорога на відкритій території горить очерет.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить очерет трьома окремими осередками.
Складність гасіння пожежі полягає у несприятливих погодних умовах, зокрема, сильному вітрі.
Також через швидке розповсюдження вогню, сталось загоряння прибудови до будинку (за попередньою інформацією у будинку ніхто не проживає) та окремо розташованої будівлі, яке рятувальники локалізували о 14:59 та ліквідували о 15:07 на площі 70 м.кв.
Наразі вогнеборці гасять пожежу. Її площа становить 4 гектара.
Від ДСНС залучено 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.
Фото: ДСНС
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