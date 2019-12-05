Пожар в одесском колледже: жителей соседнего дома отселили в гостиницу, движение по Пушкинской возобновили

Жильцов дома по улице Троицкой, рядом с которым горело здание Одесского колледжа экономики и права, временно поселили в гостиницу.

Как сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман на своей странице в Facebook, в четверг, 5 декабря, без электропитания останутся дома по адресам :

ул.Троицкая 18, 20, 21, 23, 24, 25;

ул. Пушкинская 37,39.

Вице-мэр также сообщил, что движение по улице Пушкинской уже открыли, его будут регулировать полицейские регулировщики.

При этом автомобильное движение по ул.Троицкой на участке от ул. Пушкинской до ул. Осипова будет перекрыто.

Напомним, при пожаре в одесском колледже погибла 17-летняя студентка. Пострадало 29 человек, в том числе 15 подростков и 7 спасателей. Еще 15 человек разыскивают.

Фото: Павел Вугельман

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