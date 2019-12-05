Поблизу місця пожежі перекрито декілька вулиць: схема руху

Варто заздалегідь планувати маршрути руху в центральній частині міста.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.
Сьогодні, 5 грудня з 07:00 години, у зв’язку із ліквідацією наслідків пожежі та проведенням слідчих дій, на ділянці вулиці Пушкінської та Троїцької буде перекрито рух транспорту, а саме:
- Троїцька – Пушкінська;
- Троїцька – Осипова.
По периметру місця події на перехрестях будуть працювати регулювальники.
Варто бути уважними та заздалегідь планувати маршрути руху в центральній частині міста.
В разі руху оперативного транспорту з увімкнутими звуковими та світловими сигналами, водії повинні безперешкодно надавати перевагу спецтранспорту.
Фото:Galnet
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