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Поблизу місця пожежі перекрито декілька вулиць: схема руху

Поблизу місця пожежі перекрито декілька вулиць: схема руху

Варто заздалегідь планувати маршрути руху в центральній частині міста.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Сьогодні, 5 грудня з 07:00 години, у зв’язку із ліквідацією наслідків пожежі та проведенням слідчих дій, на ділянці вулиці Пушкінської та Троїцької буде перекрито рух транспорту, а саме:

  • Троїцька – Пушкінська;
  •  Троїцька – Осипова.

По периметру місця події на перехрестях будуть працювати регулювальники.

Варто бути уважними та заздалегідь планувати маршрути руху в центральній частині міста.

В разі руху оперативного транспорту з увімкнутими звуковими та світловими сигналами, водії повинні безперешкодно надавати перевагу спецтранспорту.

Схема руху

Фото:Galnet

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