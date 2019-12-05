Поблизу місця пожежі перекрито декілька вулиць: схема руху

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Сьогодні, 5 грудня з 07:00 години, у зв’язку із ліквідацією наслідків пожежі та проведенням слідчих дій, на ділянці вулиці Пушкінської та Троїцької буде перекрито рух транспорту, а саме:

Троїцька – Пушкінська;

Троїцька – Осипова.

По периметру місця події на перехрестях будуть працювати регулювальники. Варто бути уважними та заздалегідь планувати маршрути руху в центральній частині міста. В разі руху оперативного транспорту з увімкнутими звуковими та світловими сигналами, водії повинні безперешкодно надавати перевагу спецтранспорту. Фото:Galnet

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!