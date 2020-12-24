Пожар в Одесской области: курение в постели оказалось фатальным для жителя Измаила

Сегодня утром, 24 декабря, в пгт Измаил Одесской области произошел пожар в жилом доме. Погиб мужчина.

Как сообщает областное управление ГСЧС, загорелся дом по улице Белгород-Днестровской.

На месте происшествия пожарные нашли тело мужчины 1958 года рождения. Сгорел матрас на площади 2 кв. м.

Предполагаемая причина пожара – курение в постели.

Как сообщалось ранее, 15 декабря в Одессе горела квартира в многоэтажке. На пожаре погибла пожилая женщина – она сгорела в своей постели. Причиной пожара в ГСЧС назвали короткое замыкание электронагревательного прибора.

Фото: пресс-служба ГСЧС в Одесской области