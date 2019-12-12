Пожар в центре Одессы: к 12 погибшим добавились новые жертвы

Спасатели обнаружили новых жертв во время поисковых работ на улице Троицкой, где во время пожара погибли люди.

Вечером в среду, 11 декабря, под завалами нашли тело одного погибшего. Еще три обнаружили утром 12 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе облГУНП.

Найденных погибших оказалось столько же, сколько ранее людей числилось пропавшими без вести.

Таким образом, количество жертв с 12 возросло до 16 человек.

Пока не все личности удалось идентифицировать. Неопознанными остается девятеро погибших.

Напомним, пожар произошел 4 декабря в доме Асвадурова. Помимо 16 погибших, 30 человек пострадало, некоторые спустя неделю до сих пор находятся в больнице.

Фото: облГСЧС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!