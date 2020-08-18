Пожар на винзаводе и спасение семьи в лимане: чрезвычайные новости Одессы и области 18 августа

В Одессе и Одесской области во вторник, 18 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий.
- В селе Кубей Болградского района горел склад на “Болградском винодельческом заводе”.
- В порту Черноморска в Одесской области пограничник поймали на контрабанде гражданина Узбекистана. Это произошло в ночь на 18 августа.
- В Беляевском районе Одесской области вместе выпивали 60-летний мужчина и его 48-летняя жена. Пара поссорилась и муж схватился за монтировку.
- В акватории Хаджибейского лимана патрульные вместе с местными жителями спасли двух детей и взрослых.