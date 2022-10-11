На одесском Привозе пожар – что и где горит?

Сегодня вечером, 11 октября, в Одессе случился пожар на Привозе. Об этом пишут ряд местных Телеграм-каналов.

«Привоз немного подгорел», – говорится в одном из сообщений.

Но спешим успокоить одесситов: со знаменитым рынком все в порядке. А загорелся один из магазинов на улице Привозной.

«Пожар случился на втором этаже одного из магазинов, пожарные уже на месте», – уточняет Телеграм-канал «Одесса INFO».

Также отметим, что воздушной тревоги в Одессе сейчас нет, и с «прилетами» вражеских ракет этот пожар никак не связан.

Официальная информация по поводу происходящего пока отсутствует.

Подробности уточняются.