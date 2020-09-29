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Повышения цен на электроэнергию с 1 октября не будет – Минэнерго опровергло фейк

Повышения цен на электроэнергию с 1 октября не будет – Минэнерго опровергло фейк

Министерство энергетики и угольной промышленности в понедельника, 28 сентября опровергло информацию о том, что в Украине с 1 октября вырастут цены на электроэнергию и холодную воду. Такая ложная новость распространяется в украинском информационном пространстве с 23 сентября.

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Об этом официально заявило Минэнергетики на своем сайте.

На сайте также пишут: «В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и Правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной. Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26.02.2015 № 220».

Таким образом, согласно постановлению Кабмина, цена на электрическую энергию составляет (с НДС):

  • до 100 кВт/ч – 90 коп. за кВт/ч,
  • более 100 кВт/ч – 1,68 грн за кВт/ч.

Минэнерго напоминает, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы. В том числе – в 1,2-2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах.

Ранее мы писали, что зарплаты учителей в Украине вырастут на треть.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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