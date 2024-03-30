Новости Одессы и Одесской области

Повлияют ли на здоровье магнитные бури 30 марта?

Повлияют ли на здоровье магнитные бури 30 марта?

В субботу, 30 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (красный уровень), что соответствует умеренному магнитному волнению, не способному влиять на самочувствие людей.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических заболеваний.

В то же время серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и большинство людей переживают магнитные бури без серьезных последствий для здоровья.

Основным рецептом защиты от геомагнитных колебаний является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу, ведь за признаками магнитной бури могут скрываться симптомы других, более серьезных, заболеваний.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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