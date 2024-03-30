Чи вплинуть на здоров’я магнітні бурі 30 березня?

Прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди, вагітні жінки, а також власники хронічних захворювань.

Водночас серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість, і більшість людей переживають магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров’я.

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон і відпочинок. Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю. Необхідно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, більш серйозних, захворювань.