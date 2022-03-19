Потери российской армии в Украине на утро 19 марта

Война в Украине, 24-е сутки: ликвидирован российский генерал Сегодня, в субботу, 19 марта 2022 года, начались 24-е сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению путинских захватчиков.

О ситуации на фронтах на утро сегодняшнего дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). ПОДРОБНЕЕ