Потери российской армии в Украине на утро 19 марта

Украинские вооруженные силы продолжают уничтожать врага. Каждый день российская армия вторжения теряет сотни солдат убитыми, уничтожаются десятки единиц военной техники оккупантов: самолеты, вертолеты, танки, бронемашины и артиллерия.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составили:
- личного состава около 14400 человек;
- танков ‒ 466 ед;
- боевых бронированных машин – 1470 ед;
- артиллерийских систем – 213 ед;
- РСЗО — 72 ед;
- средства ПВО – 44 ед;
- самолетов – 95 ед;
- вертолетов – 115 ед;
- автомобильной техники – 914 ед;
- корабли/катера — 3 ед;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;
- специальная техника – 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.