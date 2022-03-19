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Потери российской армии в Украине на утро 19 марта

Потери российской армии в Украине на утро 19 марта

Украинские вооруженные силы продолжают уничтожать врага. Каждый день российская армия вторжения теряет сотни солдат убитыми, уничтожаются десятки единиц военной техники оккупантов: самолеты, вертолеты, танки, бронемашины и артиллерия.

Рецепты

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составили:

  • личного состава около 14400 человек;
  • танков ‒ 466 ед;
  • боевых бронированных машин – 1470 ед;
  • артиллерийских систем – 213 ед;
  • РСЗО — 72 ед;
  • средства ПВО – 44 ед;
  • самолетов – 95 ед;
  • вертолетов – 115 ед;
  • автомобильной техники – 914 ед;
  • корабли/катера — 3 ед;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;
  • специальная техника – 11.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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