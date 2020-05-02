Посуха на Одещині: фермерам призначать грошову компенсацію за використання електроенергії для зрошення

Одеська ОДА ініціює термінове виділення допомоги для фермерів, які потерпають від посухи.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.
Три мільйони гривень перерозподілять на компенсацію аграріям за використання електроенергії для зрошення. Така допомога стане рішучим кроком, аби уникнути аграрної катастрофи у регіоні. Про це розповів перший заступник керівника облдержадміністрації В’ячеслав Овечкін під час виїзної наради у Ренійському районі.
– Це найсильніша посуха за останні двадцять років. Упродовж всього квітня ми доносимо до центральної влади критичність ситуації на Одещині. Наразі ж ми ініціюємо перерозподіл трьох мільйонів гривень на компенсацію за використання електроенергії для зрошення. Окрім того, після подолання коронавірусної інфекції ми також зможемо ініціювати перерозподіл коштів обласного бюджету для підтримки наших аграріїв, — підкреслив В’ячеслав Овечкін.
Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про посуху в Одеському регіоні.
Фото: ОДА