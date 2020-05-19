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Новости Одессы и Одесской области

Постраждалих внаслідок обвалу будинку на вулиці Торговій не виявили

Постраждалих внаслідок обвалу будинку на вулиці Торговій не виявили

На момент обвалу нікого з жителів будинку вдома не було.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Постраждалих внаслідок руйнування житлового будинку не виявили. Встановлено, що обвал стався у чотирьох квартирах. Поліцейські встановили їх мешканців та з’ясували, що на момент події нікого з них вдома не було.

– Зараз ми чекаємо на повернення людей додому. Після проведення необхідних дій вони будуть перевезені до визначеного мерією місця тимчасового проживання, – говорить начальник ГУНП Олег Бех.

Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події: проводять огляд, опитують свідків та очевидців, вивчають записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, учора на в Одесі на вулиці Торговій обвалився будинок. Про те, що там відбувалося писала наша кореспондентка.

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