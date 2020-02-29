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Новости Одессы и Одесской области

Посол Великої Британії в Одесі ознайомилася із перспективами розвитку національного флоту (фото, відео)

Посол Великої Британії в Одесі ознайомилася із перспективами розвитку національного флоту (фото, відео)

В Одесі відбулась зустріч делегацій Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Надзвичайного і Повноважного Посла Великої Британії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України у Facebook.

Від української сторони делегацію очолювали командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор Воронченко разом з начальником штабу – заступником командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адміралом Андрієм Тарасовим, від іноземної сторони – Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні пані Мелінда Сіммонз. Метою заходу було обговорення безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні та основних напрямів двостороннього співробітництва.

В ході зустрічі іноземних дипломатів було ознайомлено з поточним станом справ, перспективами розвитку національного флоту, обговорено сучасні виклики безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні. Також розглядалися майбутні напрями співпраці та розширення програми підготовки військовослужбовців ВМС ЗС України в рамках тренувальної місії Великої Британії в Україні “Orbital”.

– Британія вже тривалий час надає підтримку Збройним Силам України, й мені приємно, що ми змогли розширити цю співпрацю й на Військово-Морські Сили, ‒ зазначила Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні пані Мелінда Сіммонс. — Підкреслю, що ми сприймаємо це як партнерство, адже ми не тільки передаємо наші знання та навики, а й постійно вчимося в українських представників, – зауважила пані посол.

Командувач ВМС ЗС України подякував представникам Британської сторони за незмінну підтримку Українського флоту. В свою чергу пані Мелінда Сіммонс наголосила на подальшій співпраці з боку Великої Британії на шляху до євроатлантичної інтеграції Військово-Морських Сил ЗС України.

Також у програму візиту увійшов огляд обладнаної на території військово-морської бази експозиції «Блокпост пам’яті», присвяченої бойовим діям проти окупантів на сході країни, де іноземним колегам продемонстрували експонати – документи та речі загиблих військовослужбовців ЗС України та ознайомили з історією перебігу війни з російськими найманцями на сході країни.

Фото: ВМС ЗС

Відео: Бриз

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