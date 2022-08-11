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Последствия ночной стихии: на Одесчине остаются без света 5 населенных пунктов

Последствия ночной стихии: на Одесчине остаются без света 5 населенных пунктов

По состоянию на 14:00 часов четверга, 11 августа 2022 года, в Одесской области остаются без электроснабжения еще 5 населенных пунктов. Энергетики продолжают ликвидировать последствия ночного ливня.
Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».

Так, с начала суток энергетики вернули свет в 12 населенных пунктов, возобновили работу 6 воздушных линий и 120 трансформаторных подстанций.

«По состоянию на 14:00 без света остаются еще 5 населенных пунктов. Работаем дальше»,

– добавили в ДТЭК.

Напомним, в ночь на четверг, 11 августа, на Одессу и область обрушилась стихия – гроза с ливнем и сильным ветром. Из-за непогоды было обесточено 17 населенных пунктов. Больше всего пострадали Одесский и Раздельнянский районы.

По данным ДТЭК, в Одессе без света остались более 200 частных жилых домов в Киевском районе города и более 80 частных домов на территории Суворовского района Устранить последствия и подключить абонентов к энергоснабжению планировалось сегодня к 13:00.

Фото с Facebook-страницы «ДТЭК Одесские электросети»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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