Новости Одессы и Одесской области

Последний день января в Одессе: что преподнесет погода?

Последний день января в Одессе: что преподнесет погода?

Завтра, в воскресенье, 31 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололед, гололедица, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ветер южный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица.

Ветер южный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров, гололедица.

Напомним, с понедельника, 1 февраля в Одесской области ожидается очередное ухудшение погоды.

Фото Юлии Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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