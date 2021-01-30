Последний день января в Одессе: что преподнесет погода?

Завтра, в воскресенье, 31 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололед, гололедица, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица.
Ветер южный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров, гололедица.
Напомним, с понедельника, 1 февраля в Одесской области ожидается очередное ухудшение погоды.
Фото Юлии Сущенко