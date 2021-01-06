Новости Одессы и Одесской области

Одесская Резиденция добра: в традициях сердечности и милосердия (фото)

Одесская Резиденция добра: в традициях сердечности и милосердия (фото)

Одесская Резиденция добра…. Это на Молдаванке, в старом сквере имени Гамова. Здесь, у здания Одесской народной церкви, стоит елка, есть фотозона. И очень тихо. Не удивительно: организаторы и волонтеры, как обычно, разъехались по многочисленным адресам Одессы и Одесской области.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Эти люди едут к тем, кто нуждается больше других — детям-сиротам и одиноким старикам, неимущим и болеющим. Они везут им подарки. Самые разные. И никакой карантин не в силах остановить неистребимое желание делать добро.

Резиденция добра

Сбор средств и всего необходимого для нуждающихся — это уже традиция. На то она и Резиденция добра.

Здесь объединились волонтеры Всеукраинского проекта «Собери добрый подарок», благотворительного фонда «Добрый Самарянин», Одесской Народной Церкви, социальной платформы «Доброе Дело».

Резиденция добра, волонтеры

Резиденция добра, сбор подарков

Резиденция добра в Одессе

Это не просто неравнодушные люди, а те, кто знает и понимает, что такое человеческая беда, горе, большие проблемы. А еще здесь очень хорошо знают тех, кто лишен возможности получить от родных и близких людей подарок на Новый год и Рождество. А иногда таким подарком может стать нечто самое-самое необходимое.

«Утро начинаем с посещения на дому пожилых людей. В этой семье одни женщины: бабушка, дочь и внучка. Бабушка не выходит из дома более 17 лет. Дочь не выходит из дома 5 лет, готовится к девятой операции. Внучка 16 лет (на нервной почве развился псориаз). Навестили их с подарками от одесситов + добавили необходимые медикаменты», — вот только одно из сообщений администратора БФ «Добрый самарянин» Натальи Тереховой на ее странице в Facebook.

Это всего лишь одна история…

Резиденция добра, визит

Здесь собирают «Коробки счастья для особого ребенка», где весь подарок соответствует индивидуальным особенностям маленького человека, здесь проходит акция «Праздничный стол и подарки для пожилого человека» и многое другое. Потом все это развозится-разносится по адресам — пусть у людей, у взрослых и малышей, будет праздник.

А сбор подарков в Резиденции добра продолжается. И каждый одессит может стать дарителем.

сквер Гамова

В сквере Гамова

сквер Гамова, вертеп

Фото с Facebook-страниц проекта «Собери добрый подарок», Фонда «Добрый Самарянин», Одесской Народной Церкви, социальной платформы «Доброе Дело» и автора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить