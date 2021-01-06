Одесская Резиденция добра: в традициях сердечности и милосердия (фото)

Одесская Резиденция добра…. Это на Молдаванке, в старом сквере имени Гамова. Здесь, у здания Одесской народной церкви, стоит елка, есть фотозона. И очень тихо. Не удивительно: организаторы и волонтеры, как обычно, разъехались по многочисленным адресам Одессы и Одесской области.

Эти люди едут к тем, кто нуждается больше других — детям-сиротам и одиноким старикам, неимущим и болеющим. Они везут им подарки. Самые разные. И никакой карантин не в силах остановить неистребимое желание делать добро.

Сбор средств и всего необходимого для нуждающихся — это уже традиция. На то она и Резиденция добра.

Здесь объединились волонтеры Всеукраинского проекта «Собери добрый подарок», благотворительного фонда «Добрый Самарянин», Одесской Народной Церкви, социальной платформы «Доброе Дело».

Это не просто неравнодушные люди, а те, кто знает и понимает, что такое человеческая беда, горе, большие проблемы. А еще здесь очень хорошо знают тех, кто лишен возможности получить от родных и близких людей подарок на Новый год и Рождество. А иногда таким подарком может стать нечто самое-самое необходимое.

«Утро начинаем с посещения на дому пожилых людей. В этой семье одни женщины: бабушка, дочь и внучка. Бабушка не выходит из дома более 17 лет. Дочь не выходит из дома 5 лет, готовится к девятой операции. Внучка 16 лет (на нервной почве развился псориаз). Навестили их с подарками от одесситов + добавили необходимые медикаменты», — вот только одно из сообщений администратора БФ «Добрый самарянин» Натальи Тереховой на ее странице в Facebook.

Это всего лишь одна история…

Здесь собирают «Коробки счастья для особого ребенка», где весь подарок соответствует индивидуальным особенностям маленького человека, здесь проходит акция «Праздничный стол и подарки для пожилого человека» и многое другое. Потом все это развозится-разносится по адресам — пусть у людей, у взрослых и малышей, будет праздник.

А сбор подарков в Резиденции добра продолжается. И каждый одессит может стать дарителем.

Фото с Facebook-страниц проекта «Собери добрый подарок», Фонда «Добрый Самарянин», Одесской Народной Церкви, социальной платформы «Доброе Дело» и автора