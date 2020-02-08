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Новости Одессы и Одесской области

После сноса таблички маршалу Жукову в Одессе хотели установить новую, но задумка провалилась

После сноса таблички маршалу Жукову в Одессе хотели установить новую, но задумка провалилась

На днях в Одессе сняли со здания на Новосельского табличку советскому деятелю маршалу Жукову.

Ее демонтировали со стены общежития ОНУ им. Мечникова. По данным регионального отдела Института Нацпамяти, на демонтаж дала согласие администрация вуза. Там также отметили, что акцию провели в рамках закона о декоммунизации.

Между тем, не все были согласны с фактом сноса таблички, считая ее историческим наследием Одессы.

Так, через несколько дней после демонтажа пророссийские активисты попытались повесить новую памятную доску в честь Жукова на том же месте. Об этом сообщили в пресс-службе “Нацкорпуса”.

По информации “Нацкорпуса”, это были сторонники одной из политических партий города.

Причем они сами изготовили мемориальный знак и по собственной инициативе пришли его установить.

Однако активисты встретили сопротивление со стороны радикально настроенных патриотических сил. Между оппонентами завязалась потасовка, в ходе которой новая табличка оказалась разбита.

Фото: пресс-служба “Нацкорпуса”

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