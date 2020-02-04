В центре Одессы активисты сняли памятную доску в честь маршала Жукова (фото)

Общественники патриотических организаций решили избавиться от барельефа советскому полководцу, уцелевшего в Одессе.

Так, радикально настроенные активисты пришли к зданию на улице Новосельского, 64 и демонтировали памятную доску маршалу Жукову, которая висела на стене общежития ОНУ им. Мечникова.

Об этом сообщил в соцсети общественный деятель Демьян Ганул.

Предварительно известно, что демонтаж провели несанкционированно. Активистам пытались воспрепятствовать немногочисленные чиновники, полиция и сочувствующие одесситы. Однако полководец оказался свержен.

Демьян Ганул утверждает, что это был последний оставшийся в городе и области памятный знак в честь маршала Жукова.

– Это историческое событие, – прокомментировал он происшедшее.

Фото: скрин видео с соцсети Демьяна Ганула

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