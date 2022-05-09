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После ракетного удара большая часть Арциза остается без света

После ракетного удара большая часть Арциза остается без света

Значительная часть города Арциз в Одесской области осталась без электроснабжения после того как российские фашисты нанесли по городу ракетный удар 8 мая 2022 года.

Об этом сообщает местный телеграм-канал «Арцизская беседка».

На время вынужденного отключения электричества местные предприятия критической инфраструктуры, включая водоканал, больницу и хлебзавод снабдили генераторами.

Напомним, что вчера, 8 мая, в результате ракетного удара по Арцизу была повреждена трансформаторная подстанция, в связи с чем большая часть города осталась без электричества.

Сейчас ремонтные работы продолжаются, срок восстановления электроснабжения еще неизвестен.

8 мая Одесская область подверглась самым интенсивным ракетным обстрелам с момента начала войны 24 февраля.

По сообщению Оперативного командования Юг, враг 9 раз обстрелял регион, в каждый из обстрелов выпустив по несколько крылатых ракет. 6 из них был сбиты силами противовоздушной обороны Украины.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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