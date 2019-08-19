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Новости Одессы и Одесской области

После пожара в одесском отеле наградят сотрудников «Горэлектротранса»

После пожара в одесском отеле наградят сотрудников «Горэлектротранса»

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов на аппаратном совещании в мэрии.

По его словам, поощрить намерены коммунальщиков, которые помогали тушить огонь в ночь трагедии.

Дело в том, что, как мы уже писали, гостиница расположена в здании трамвайного депо. При этом по-соседству до сих пор размещаются помещения коммунального предприятия «Одесэлектротранс». Они вплотную примыкают к отелю.

Таким образом огонь охватил и сооружение КП, в частности, ремонтный бокс. Пока ехали пожарные, сотрудники «Горэлектротранса» принялись сами спасать имущество предприятия. Они выкатили из депо трамвайные вагоны и стали подносить к месту пожара воду.

Как сообщили в мэрии, чтобы ликвидировать возгорание в боксе полностью, понадобилось 100 огнетушителей.

Фото: delo.ua

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