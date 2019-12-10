После пожара в колледже прекратят работу четыре школы в Одесской области

После пожара на улице Троицкой в Одессе, где погибли люди, в регионе инициировали проверки всех учебных заведений.
Первые результаты уже наметились.
Так, в частности, оказались небезопасными четыре школы в Овидиопольском районе.
Об этом сообщил на своей странице в facebook и.о. председателя местной районной администрации Игорь Ильченко.
По словам чиновника, речь идет об учебных учреждениях в Великодолинском, Марьяновке и Калагалии.
Ни в одном из них нет пожарной сигнализации. В связи с этим уже с 16 декабря школы закроют до устранения недочетов.
Как подчеркнул Игорь Ильченко, району необходима финансовая помощь, чтобы оснастить местные школы средствами пожарной безопасности. По его подсчетам, в целом нужно примерно 30 миллионов гривен. Еще 20 миллионов – на приведение в норму системы пожаробезопасности в детских садах.
“Нам в наследие достались здания, большинству из которых больше 50-60 лет, – отметил Ильченко. – Привести их в порядок дороже, чем построить новые. Фактически проще вообще все закрыть. Но оставить детей без образования – тоже не выход”.
Чиновник сообщил, что уже подготовил официальные письма к Премьер-министру и председателю облгосадминистрации – с просьбой выделить необходимые средства.
Фото: Игорь Ильченко, facebook, vesti.ua
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