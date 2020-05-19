После обвала дома на Торговой власти Одессы задумались о расселении аварийных домов

О необходимости расселения жителей аварийных домов из старого жилого фонда города сегодня, 19 мая, на внеочередном заседании исполнительного комитета Одесского горсовета заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Особую опасность для жизни и здоровья одесситов представляет старый жилой фонд. Дома находятся в катастрофическом состоянии. По словам Труханова, средств в бюджете не хватает, «но и подвергать опасности жизни людей мы не можем».

Мэр поручил собрать актуальные данные об инвентаризации жилого фонда Одессы, особенно о тех домах, которые имеют признаки аварийности: «Нам нужно будет определить – заселены, допустим, в аварийном доме 10 квартир… Нужно будет договариваться с такими людьми, и там, где дом явно аварийный, нужно дома расселять».

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