После обрушения на Торговой, 20: котлован, камни и прогулки по месту бедствия

Прошло уже более месяца после обрушения жилого дома на Торговой, 20. Движение восстановлено, улица уже не перекрыта, завалы убраны. Что там сейчас?

К своему удивлению обнаружила, что попасть на место обвала можно совершенно свободно. С одной стороны имеется оградительный забор. Но там, где он заканчивается, проход свободен. Между флигелями во дворе имеется оградительная лента, но она, скорее, как напоминание о недавнем бедствии.

Пустующий котлован, груды камней, и то, что осталось от дома. Его обвалившийся «кусок», а это еще недавно — чьи-то квартиры, сейчас словно кажется «отрезанным».

Здесь никто сейчас не живет, закрыто и кафе на первом этаже, а вот любителей побродить по «завалам» находится немало. Место жуткое, конечно, но порой такие вещи некоторых очень даже привлекают. Попасть ведь можно? Можно. Вот и «прогуливаются» здесь любопытные люди.

Кого-то привлекает само место недавней беды, кого-то интересуют камни, кому-то занятно что-то другое.

Почему это место после всего произошедшего не закрыли «наглухо», можно только догадываться. Также можно только догадываться и о причинах «прогуляться» по этому месту. Опять-таки, задашься вопросом: а так ли это безопасно?

Отметим, что обвалившаяся часть дома на углу Канатной, 5 и переулка Нахимова, как мы уже рассказывали, на сегодняшний день полностью закрыта металлическим ограждением. Но даже после этого живущие рядом люди рассказывали, что побаиваются проходить рядом…

Отметим также, что после обрушения Масонского дома в Одессе мы еще не раз наблюдали картину, подобную на Торговой: любопытствующие одесситы проникали на место обвала всеми возможными способами. Потом это место превратилось в мусорник…

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Фото: Мария Котова

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