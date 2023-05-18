После нескольких погожих дней в Одессу может нагрянуть гроза – прогноз на 19 мая

Завтра, в пятницу, 19 мая 2023 года, в Одессе ожидается гроза, а по области – местами даже град. Кроме того, в регионе остается в силе чрезвычайная пожарная опасность.
Такой прогноз сделали сегодня синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 19 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С тепла, днем воздух прогреется до 23-25°С.
Температура морской воды 16-17°С.
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Погода в Одесской области 19 мая
По Одесской области 19 мая ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.