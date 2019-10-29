После несчастного случая с детьми под Одессой уволили медработника

В Одесской области вторые сутки обсуждают случай в поселке Великая Михайловка.

Там из окна районной больницы выпало двое детей – 2-летний мальчик и 5-летняя девочка.

К счастью, дети остались живы – падали со второго этажа. Однако обое серьезно травмировались.

В региональном управлении полиции отметили, что детей накануне забрали из неблагополучной семьи. Однако, как рассказали в облгосадминистрации, они плакали и просились к маме. А ночью решили сбежать через окно.

Согласно данным представителей областных властей, персонал больницы наказали. Несколько медработников получили строгий выговор.

А, как указано на странице Одесской обладминистрации в Facebook, персонал после инцидента уволили медсестру, которая отвечала за безопасность малышей в отделении.

Соцслужбы ищут их мать. Пока у малышей нет при себе никаких документов.

К слову, инцидентом лично обеспокоился губернатор области Максим Куцый. Он сообщил в Facebook, что по факту начали проводить служебное расследование с привлечением следователей. Открыто уголовное дело.

Фото: Facebook Максима Куцого, svpressa.ru