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После локдауна: как в Украине будут работать школы и вузы 

После локдауна: как в Украине будут работать школы и вузы 

25 января, после окончания локдауна вновь выйдут на занятия школьники и студенты. Как будут работать после окончания жесткого карантина школы, вузы и другие учреждения образования разъяснили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

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С 25 января ограничительные меры, действовавшие с 8 по 24 января, утратят свою силу.

В то же время, после локдауна работа учреждений образования продолжится в режиме «оранжевой зоны» карантина.

Лица, которые прибывают в Украину для обучения из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, подлежат двухнедельной самоизоляции.

Эта норма не будет касаться людей, относительно которых нет оснований считать, что они контактировали с больными COVID-19.

Будет запрещено:

  • посещать вузы и ПТУ группами более 20 человек, эта норма не касается детсадов и общеобразовательных школ;
  • посещать заведения образования, если на самоизоляции из-за контакта с больными находятся более 50% учащихся и персонала;
  • проводить массовые и развлекательные мероприятия (спектакли, концерты, праздники) при участии детей больше, чем одной группы или класса, а также – зрителей.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, при благоприятной эпидемиологической ситуации, студенты вузов и ПТУ смогут продолжить обучение в очном или смешанном формате.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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