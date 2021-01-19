Как будут учиться школьники после локдауна – комментарий министра образования

Ученики выпускных классов школ в Украине после завершения жесткого карантина (с 25 января) вернутся к смешанной форме обучения. А в тех областях страны, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценному очному обучению.

Об этом в Telegram заявил министр образования Сергей Шкарлет.

“После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты”, – объяснил Шкарлет.

Ранее сообщалось, что одесские школьники выйдут на очные занятия, если не будет других решений Кабмина.