После ливня в Одессе на Таирова возникло озеро – дома до сих пор в воде

Последствия стихии: на одесском «7-м» километре появилось озеро (фото) Ночной ливень, накрывший Одессу в ночь на 22 июля, не обошел стороной и известный промтоварный рынок «7-й километр»: сильный дождь затопил несколько десятков торговых павильонов и несколько автомобилей. На территории рынка образовалось самое настоящее стихийное озеро. ПОДРОБНЕЕ

«Пираты Одесского моря»: соцсети повеселили «непотопляемые» полицейские (фото) Много неприятностей наделал в Одессе ночной ливень. Но одесситы не были бы одесситами, если бы и здесь не нашли повода для позитива и веселых шуток. ПОДРОБНЕЕ