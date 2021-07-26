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После ливня в Одессе на Таирова возникло озеро – дома до сих пор в воде

После ливня в Одессе на Таирова возникло озеро – дома до сих пор в воде

На улице Троллейбусной, в низине, жители частного сектора все еще ходят по пояс в воде. Спасатели только добрались до них.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

25 июня спасатели начали откачивать воду из образовавшегося «Таировского озера».

Для откачки использовали две водяные мотопомпы высокой производительности, работали 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

откачивает воду
откачивает воду
откачивает воду
мужчина несет стол в воде

Напомним, что 22 июля на Одессу обрушился залповый ливень. За 4 часа выпала двухмесячная норма осадков. Затопленными оказались многие улицы и дома.

Фото пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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