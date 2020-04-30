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Новости Одессы и Одесской области

После карантина в Одессе заработает первая коммунальная парковка

После карантина в Одессе заработает первая коммунальная парковка

С 15 мая на Екатерининской площади установят два официальных паркомата.

Об этом сообщил и.о. директора КП «Одестранспарксервис» Евгений Тябус.

Он рассказал, что на площади обустроят парковку на 42 места, нанесут разметку и установят два паркомата. Тариф, в сравнении с другими паркингами в центре Одессы, весьма демократичный – всего 5 гривен в час. Оплату будут проверять инспекторы, но в случае отсутствия квитанции, обещают штраф в 100 гривен.

Оплату парковки обещают сделать как наличными, так и безналичным способами. В случае наличной оплаты квитанцию нужно оставить на лобовом стекле машины, безналичной – сведения зафиксируются в программе коммунального предприятия.

Паркоматы будут работать в тестовом режиме один месяц. После этого на предприятии посчитают, насколько это прибыльное дело. Если окажется не выгодно, то рассмотрят вариант повышения тарифа.

– Посмотрим, будем ли расширяться на другие площадки, либо рассматривать вопрос об увеличении оплаты за парковку. Посмотрим, сколько мы соберем за парковку, сколько оплатим парковочный сбор, и примем решение, сможет ли КП собственными силами закупить паркоматы, либо это будет за счет города, – объяснил Евгений Тябус.

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Фото: редакция “ОЖ”

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