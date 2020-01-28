Поширення коронавірусу у світі можна відслідковувати за допомогою онлайн-карти

Про це пише Детектор Медіа.

Коронавірус у Китаї — одна із найбільш обговорюваних тем упродовж останніх днів у світі. Розробники з Центру системних досліджень та інжинірингу створили онлайн-панель моніторингу поширення коронавірусу.

У реальному часі онлайн-карта показує всі офіційно підтверджені випадки захворювання, а також летальні випадки.

На карті також відображені всі хворі пацієнти а також ті, що видужали. Інструмент використовує дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та центрів з контролю захворюваності у США, Європі і Китаї.

Коронавірус 2019 nCoV вперше виявили у китайському місті Ухань кілька тижнів тому. Станом на першу половину дня 27 січня, у світі загалом виявлено 2794 випадки захворюваності. Коронавірус проявляється тяжкими симптомами пневмонії — сильною слабкістю та високою температурою.

Фото: Детектор Медіа

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