Война в Одессе: на пляже взорвалась мина и другие итоги 17 марта

В целом день 17 марта в Одессе и области прошел спокойно.

На одном из городских пляжей взорвалась мина. Никто не пострадал. Часть пляжей заминированы украинской армией для предотвращения высадки десанта российских оккупантов.

Вражеские корабли маневрировали перед Одессой на большом расстоянии для запугивания населения. Но одесситы их не боятся, а уже традиционно посылают как и любой другой русский корабль.

По словам Максима Марченко, если противник все же попытается высадить десант, он останется там же, где и вчерашние 2 сбитых самолета – на дне Черного моря.

Также вечером 17 марта был сбит российский беспилотник «Орлан-10».