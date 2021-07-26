Португалия открывается для украинских туристов, но временно

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев… Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС», – написал в своем «Твиттере» министр.

При этом, прежде чем приобретать билеты, Кулеба рекомендует украинцам проверять все условия въезда в ту или иную страну на интерактивной карте МИД Украины.

В частности, остается в силе требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до представления документа, или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до предъявления.

Также въезд разрешен при наличии действующего, изданного в любой стране ЕС COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте).

Между тем, стоит отметить, что согласно интерактивной карте мира МИД, что въезд гражданам Украины в Португалию разрешен пока временно – с 26 июля до 8 августа 2021 года, и это решение в любой момент может быть пересмотрено.

Как сообщалось ранее, 15 июля Совет Евросоюза внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять «ковидные» ограничения на въезд.

Свободный въезд из Украины в Евросоюз был ограничен с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Фото: Украинская правда