Портал в книжный мир: в Одессе стартовала юбилейная выставка-форум «Украинская книга на Одесщине»

Устоявшееся понятие «в тиши библиотек» в эти дни в нашем городе звучит как-то не очень в тему дня: в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) стартовала юбилейная ХХ Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине».

На ул. Пастера — многолюдно и празднично: уже открылся летний читальный зал, установлены лотки, где проводятся мастер-классы по украинским народным промыслам, ну а главный вход в нашу «научку» стал порталом в огромный книжный мир.

Здесь царствует Ее величество Книга — во всем ее сегодняшнем разнообразии, во всех современных вариантах издательского искусства и океане тематики. Людей много, очень много. И уже сразу после официального открытия книжного форума стало понятно: книга по-прежнему не просто жива, но и актуальна, необходима, интересна.

Более 70 издательств Украины представили свою продукцию на этой мега-выставке. Впрочем, дело ведь не только в демонстрации, насколько раскинулось широко книжное море, дело в особой подаче книжной продукции: здесь каждый, кто стал участником или гостем книжного форума, ощутил себя своим, сумел отыскать необходимое. Потому-то в ходе этой выставки-праздника, выставки-события, даже большого интеллектуального явления, которое продлится в Одессе до 9 июня, происходят творческие площадки, литературные студии, путешествия, дискуссии, презентации и встречи, мастер-классы, поэтические чтения и прочее, прочее, прочее.

Здесь нет такого направления в сегодняшнем книгоиздании, с каким невозможно было бы познакомиться, здесь свободно общаются с авторами, получают автографы, а, главное, оказываются с книгой лицом к лицу.

Книжные новинки от издательств «Наукова думка» НАН Украины, «Алерта», «Генезис», «Картография», «Лира-К», «Искусство» (Киев) и многие-многие другие. Уже объявлен конкурс «Лучшая книга выставки-форума 2019». Впрочем, конкурсов много, но еще больше тех, кто просто пришел сюда, чтобы стать соучастником этого яркого книжного действа, программа которого невероятно обширна.

Отмечаю: каждый входящий немного теряется поначалу. Еще бы, целый книжный океан разлился сегодня в стенах ОННБ. Но уже вскоре осваивается, погружаясь в книжные страницы новинок, общаясь с авторами представленных книг, с сотрудниками издательств, да и друг с другом. Все интересно, все хочется увидеть. Некоторые почти сразу готовы купить тут или иную книгу, некоторые в раздумьях. Ценовая политика, к слову, самая разнообразная: от ну очень дорогих, почти недоступных, цен, до самых демократичных.

Была свидетелем и того, как юный одессит получил от издательства книгу в подарок — просто так, потому что было видно, что юный читатель был очень ею заинтересован.

Некоторые подходят к вопросу приобретения книги очень серьезно: особенно в тех случаях, когда она нужна для работы. Поэтому, кстати, многие издательства здесь же предоставляют возможность заказа того или иного издания, если оно не представлено на выставке.

Люди общались и спорили, кто-то не скрывал, что пришел получить автограф от любимого автора. Ну а большинство тех, кто сегодня стал гостем книжного форума, не тратят время на разговоры-споры: они пришли изучать новые книги, альбомы. А всего этого так много, что жалко тратить время: все равно ведь за один день всего представленного на выставке не изучишь, а очень хочется.

Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине» — глазами его организаторов, участников и гостей:

Ирина Бирюкова, директор ОННБ, глава оргкомитета выставки-форума:

— Традиционный форум «Украинская книга на Одесщине» продолжает жить, и это прекрасно. Это встреча с новейшими книгами на разных языках мира. Изюминка такого форума — возможность увидеться, пообщаться с авторами, друг с другом. Уверена, выставка-форум имеет хорошие перспективы и в будущем, особенно это важно для нас, библиотекарей, ведь программа включает и круглый стол по инновациям в библиотечном деле. Три дня форума — это и обширная программа, и настоящий праздник для всех.

Эльвира Тендера, представитель издательства «ТОВ «Профкнига» (г. Киев):

— Мы в первый раз представляем свою продукцию на таком форуме. Очень довольны, что возникает большой интерес к представленным книгам. Наша продукция — это техническая и учебная литература, у нас очень широкий ассортимент. С книгами знакомятся, покупают, даже поступило уже несколько заказов по представленному здесь же каталогу. Участие в такой выставке — для нас новый опыт, но уже очень радостно, что нашей продукцией многие заинтересовались.

Нина Гравицкая, писатель:

— Сегодня на выставке представляю свои книги. В основном, это книги для детей. Но не только. Поражена, насколько велик интерес к книге. И это замечательно. Как автор, я пытаюсь «оторвать» детей от компьютера. А чтобы они потянулись к книге, она должна быть настоящей книгой-экшн. Автор же должен идти в ногу со временем, события описывать динамично, писать, что называется, современным языком. Детей надо по-настоящему увлечь. И даже если книга рассказывает, к примеру, об истории Одессы, она должна быть подана так, чтобы маленький читатель не хотел отрываться от ее страниц. Я родилась во Львове, живу в Одессе. Одинаково владею украинским и русским языком. Недавно мне поступило предложение перевести одну из моих книг, написанную на русском, на украинский язык. Перевод буду делать сама.

Валентин Друзьяк:

— Замечательная выставка! Пожалуй, это даже не то слово, это большое событие. Очень радует, что так много издательств, так много книг представлено, очень все это интересно. Отметил, что очень много людей пришло сегодня сюда, значит, люди продолжают читать, интересоваться новыми книгами.

Кирилл, 11-летний одессит:

— Я люблю книги о спорте, а еще мне очень нравятся детективы. Здесь столько всего, что я даже растерялся немного. Мне уже очень много книг понравилось, я очень рад, что мама меня сюда привела, даже не думал, что здесь будет столько книг. Мне еще очень нравится, что книги красочные, красиво оформлены, каждую хочется открыть. Но все я, конечно, не успею. Потом что-то выберу, попрошу маму купить.