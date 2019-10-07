Порт на Одещині заборгував працівникам і державі понад 17 млн грн

Ренійський морський торговельний порт заборгував майже 13 мільйонів гривень податку за землю. З них понад 4 мільйони — штраф за несплачені вчасно рахунки.

Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на аудиторський звіт Ренійського морського торговельного порту.

На території порту до 2030 року діє спеціальна економічна зона «Рені», покликана розвивати його з допомогою інвестицій. Інвестори порту, як і сам порт, звільнялися б від сплати податків.

Закон про спеціальну економічну зону ухвалили ще у 2000 році, але, як зазначили в Держаудитслужбі, діє він лише на папері. Наразі адміністрація порту та орендарі повинні сплачувати податки на загальних умовах. З 94 гектарів порту використовується лише третина території, а сам порт працює у збиток.

До того ж, як підрахували в Держаудитслужбі, станом на 1 червня 2019 року, порт заборгував понад 8 мільйонів гривень податку за користування землею. Ще близько 4,5 мільйони — невиплачені штрафи та відсотки за непогашену вчасно заборгованість.

Для порівняння, за перше півріччя 2019 року порт заробив лише 19,5 мільйонів гривень, а за весь минулий рік — 36 мільйонів гривень. При тому, що витрати порту за 2018 рік були на майже 20 мільйонів більшими, ніж дохід.

Також за останні три роки порт втратив понад 6 мільйонів гривень від утримання збиткової нерухомості — санаторію, спорткомплексу та гуртожитку для працівників порту. Але не зміг виплатити своїм працівникам близько 4,5 мільйонів гривень зарплатні.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині звільнили директорів трьох портів.

Фото: Tripoli.land