Неефективний менеджмент: на Одещині звільнили директорів трьох портів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

30 вересня під час брифінгу в Одесі міністр інфраструктури зазначив:

– Перезавантаження у морських портах розпочато, відбулись перші, але не останні звільнення.

Так, від 30 вересня наказами Міністерства інфраструктури звільнено від виконання обов’язків:

директора ДП «Одеський морський торговельний порт» Войтка В. О.,

директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» – Сєчкіна С. А.,

директора ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» – Волощука К. В.

Відповідні накази підписано Міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

– Держава не є ефективним власником, тому ми багато надій покладаємо на концесійні проекти, але це не означає, що ми не будемо реагувати на дії менеджменту портів, які спричиняють збитки державних підприємств. Войтко входить до топ-10 рейтингу керівників державних компаній із найвищою заробітною платою, при цьому фінансовий стан підприємства викликає питання, – заявив очільник Міністерства.

За період перебування на посаді виконуючого обов’язки директора Войтка В.О. ДП «Одеський морський торговельний порт» значно погіршені фінансово-економічні показники діяльності підприємства.

Діяльність керівників ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» також визнана такою, що не відповідає вимогам ефективного менеджменту підприємств портової галузі.

Фото: Уніан