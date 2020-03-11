Порізав обличчя та шию: в Одесі іноземець напав на чоловіка, аби відібрати телефон та гроші

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Аби відібрати у перехожого мобільний телефон та кілька сотень гривень, зловмисник порізав йому обличчя та шию, а отримавши бажане, – втік.

Про напад 23-річний потерпілий повідомив до Приморського відділу поліції.

Оперативники в ході здійснення розшукових заходів за скоєння вказаного злочину затримали 33-річного вихідця з кавказького регіону. Потерпілий правопорушника впізнав.

Слідчі повідомили іноземцю про підозру за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та на час досудового розслідування взяли під варту.

Фото: 24 Канал

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