Порадует ли нас сегодня космическая погода

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в понедельник, 9 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
Ранее в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждали о повышенной геомагнитной активности и «периодах штормовой космической погоды».
По предварительным прогнозам, солнечная активность может возрасти в период с 10 по 12 сентября. Также сильная магнитная буря возможна в конце месяца, примерно с 25 по 28 сентября.
Напомним, магнитные бури могут влиять на атмосферное давление и работу различных электронных приборов, а еще вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете – головные боли, усталость и упадок сил.
Магнитные бури: как уберечься
Поскольку многие люди во время магнитных бурь испытывают ухудшение состояния здоровья, медики советуют:
- соблюдать режим дня;
- вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки);
- полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов;
- пить достаточно воды;
- не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей;
- дышать свежим воздухом – во дворе, парке, за городом;
- проветривать помещение;
- снизить психоэмоциональную и физическую нагрузку;
- При ухудшении самочувствия обращаться к врачам.