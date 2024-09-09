Новости Одессы и Одесской области

Порадует ли нас сегодня космическая погода

Порадует ли нас сегодня космическая погода

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в понедельник, 9 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Ранее в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждали о повышенной геомагнитной активности и «периодах штормовой космической погоды».

По предварительным прогнозам, солнечная активность может возрасти в период с 10 по 12 сентября. Также сильная магнитная буря возможна в конце месяца, примерно с 25 по 28 сентября.

Напомним, магнитные бури могут влиять на атмосферное давление и работу различных электронных приборов, а еще вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете – головные боли, усталость и упадок сил.

Магнитные бури: как уберечься

Поскольку многие люди во время магнитных бурь испытывают ухудшение состояния здоровья, медики советуют:

  • соблюдать режим дня;
  • вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки);
  • полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов;
  • пить достаточно воды;
  • не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей;
  • дышать свежим воздухом – во дворе, парке, за городом;
  • проветривать помещение;
  • снизить психоэмоциональную и физическую нагрузку;
  • При ухудшении самочувствия обращаться к врачам.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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