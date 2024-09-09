Порадует ли нас сегодня космическая погода

Ранее в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждали о повышенной геомагнитной активности и «периодах штормовой космической погоды».

По предварительным прогнозам, солнечная активность может возрасти в период с 10 по 12 сентября. Также сильная магнитная буря возможна в конце месяца, примерно с 25 по 28 сентября.

Напомним, магнитные бури могут влиять на атмосферное давление и работу различных электронных приборов, а еще вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете – головные боли, усталость и упадок сил.

Магнитные бури: как уберечься

Поскольку многие люди во время магнитных бурь испытывают ухудшение состояния здоровья, медики советуют: