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Чи потішить нас сьогодні космічна погода

Чи потішить нас сьогодні космічна погода

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 9 вересня 2024 року, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Раніше в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України попереджали про підвищену геомагнітну активність та «періоди штормової космічної погоди».

За попередніми прогнозами, сонячна активність може зрости в період із 10 по 12 вересня. Також сильна магнітна буря можлива наприкінці місяця приблизно з 25 по 28 вересня.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск і роботу різних електронних приладів, а ще викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті – головний біль, втому та занепад сил.

Магнітні бурі: як уберегтися

Оскільки багато людей під час магнітних бур зазнають погіршення стану здоров’я, медики радять:

  • дотримуватися режиму дня;
  • вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин на добу);
  • повноцінно та регулярно харчуватися з додаванням до раціону свіжих овочів та фруктів;
  • пити достатньо води;
  • не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею;
  • дихати свіжим повітрям – у дворі, парку, за містом;
  • провітрювати приміщення;
  • зменшити психоемоційне та фізичне навантаження;
  • при погіршенні самопочуття звертатися до лікарів.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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