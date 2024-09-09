Чи потішить нас сьогодні космічна погода

Раніше в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України попереджали про підвищену геомагнітну активність та «періоди штормової космічної погоди».

За попередніми прогнозами, сонячна активність може зрости в період із 10 по 12 вересня. Також сильна магнітна буря можлива наприкінці місяця приблизно з 25 по 28 вересня.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск і роботу різних електронних приладів, а ще викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті – головний біль, втому та занепад сил.

Магнітні бурі: як уберегтися

Оскільки багато людей під час магнітних бур зазнають погіршення стану здоров’я, медики радять: