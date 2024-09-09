Чи потішить нас сьогодні космічна погода

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 9 вересня 2024 року, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
Раніше в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України попереджали про підвищену геомагнітну активність та «періоди штормової космічної погоди».
За попередніми прогнозами, сонячна активність може зрости в період із 10 по 12 вересня. Також сильна магнітна буря можлива наприкінці місяця приблизно з 25 по 28 вересня.
Нагадаємо, магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск і роботу різних електронних приладів, а ще викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті – головний біль, втому та занепад сил.
Магнітні бурі: як уберегтися
Оскільки багато людей під час магнітних бур зазнають погіршення стану здоров’я, медики радять:
- дотримуватися режиму дня;
- вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин на добу);
- повноцінно та регулярно харчуватися з додаванням до раціону свіжих овочів та фруктів;
- пити достатньо води;
- не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею;
- дихати свіжим повітрям – у дворі, парку, за містом;
- провітрювати приміщення;
- зменшити психоемоційне та фізичне навантаження;
- при погіршенні самопочуття звертатися до лікарів.