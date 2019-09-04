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“Попкорн викидати зарано”: Ройтбурд оскаржить звільнення, а одесити готують мітинг

“Попкорн викидати зарано”: Ройтбурд оскаржить звільнення, а одесити готують мітинг

Олександр Ройтбурд відреагував на рішення Одеської обласної ради стосовно звільнення його з посади директора Одеського художнього музею.

Про це він написав у Facebook.

итак сессия облрады меня уволила. попкорн выбрасывать рано.

Gepostet von Олександр Ройтбурд am Mittwoch, 4. September 2019

Пост зібрав коментаторів, які, не приховуючи емоцій, обурюються рішенням. Радять Ройтбурду звернутися до суду. Дехто пише, що готовий підписати петицію на його захист. Частина містян тим часом готується вийти на мітинг у підтримку звільненого директора.

– Дуже співчуваю, Олександре, – написав одесит Олександр Панасенко. – Ти багато сил поклав на цей музей. Але ще більше я співчуваю цьому музею і місту. Ти проживеш і без нього, хоча це й неприємно. А ось чи проживе музей…дуже сумніваюсь. Мені сумно за це місто.

В коментарі Радіо Свобода художник зазначив, що збирається оскаржити ухвалене рішення.

– Це неправомірне рішення, воно суперечить і здоровому глузду, і законодавству. Це рішення – скоріш із області психопатології, аніж юриспруденції, тому боротьба буде, – наголосив Ройтбурд.

Нагадаємо, сьогодні Одеська обласна рада прийняла рішення звільнити Ройтбурда з посади.

Фото: Радіо Свобода

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