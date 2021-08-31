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Понадеялись на «авось»: подробности трагической гибели двух рабочих под Одессой

Понадеялись на «авось»: подробности трагической гибели двух рабочих под Одессой

Стали известны подробности трагедии в селе Фонтанка пол Одессой, где сегодня сорвались с фасада дома и разбились насмерть двое мужчин.

По данным областного управления полиции, мужчины упали с высоты третьего этажа, когда устанавливали кондиционер на фасад многоэтажки. 45-летний пострадавший от полученных травм погиб на месте, а его 53-летний коллега скончался в больнице.

В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении робот с повышенной опасностью. Идет следствие.

Между тем, как рассказали в местном ОСМД, владельцы квартиры в новострое не согласовали установку кондиционера с обслуживающим дом кооперативом. При этом рабочие выполняли работы без необходимых средств защиты и страховки, понадеявшись на то, что третий этаж – это не так высоко. Они просто вылезли через окно, опираясь на металлические сетки на фасаде, предназначенные для установки кондиционеров. Между тем, эти сетки являются элементами декора и не рассчитаны на вес более 20 кг.

Так, игнорирование требований техники безопасности привело к печальным последствиям.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем, 31 августа, в селе Фонтанка с третьего этажа здания сорвались двое специалистов по установке кондиционеров. После падения мужчин уже внизу «догнала» и придавила металлическая конструкция. В результате один рабочий погиб на месте, а второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Позже стало известно, что спасти его медикам не удалось.

Фото пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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