Помощники ветеранов появятся в громадах Одесской области

«Помощник ветерана» — это специалист, который будет заниматься поддержкой ветеранов при их возвращении к гражданской жизни. Когда военнослужащий демобилизуется, воинская часть информирует об этом местный ТЦК и СП, предоставляя всю необходимую информацию. Специалист по сопровождению ветерана будет готовить все необходимое для комфортного возвращения ветерана домой еще до его приезда.

Эти специалисты будут помогать собирать необходимые документы для улучшения жилищных условий, получения льгот и выплат, лечения, а также оказывать поддержку в социальной реабилитации, адаптации и трудоустройстве. За одним специалистом будет закреплено 10-15 ветеранов.

Приоритет на должности специалистов по сопровождению ветеранов будет предоставляться ветеранам, членам их семей и семьям погибших воинов, отметили в Одесском областном ТЦК и СП.