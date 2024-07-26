Помічники ветеранів з’являться у громадах Одещини

«Помічник ветерана» – це спеціаліст, який займатиметься підтримкою ветеранів під час їхнього повернення до цивільного життя. Коли військовослужбовець демобілізується, військова частина інформує про це місцевий ТЦК та СП, надаючи всю необхідну інформацію. Фахівець з супроводу ветерана готуватиме все необхідне для комфортного повернення ветерана додому ще до його приїзду.

Ці фахівці допомагатимуть збирати необхідні документи для поліпшення житлових умов, отримання пільг та виплат, лікування, а також надаватимуть підтримку у соціальній реабілітації, адаптації та працевлаштуванні. За одним спеціалістом буде закріплено 10-15 ветеранів.

Пріоритет на посади фахівців із супроводу ветеранів надаватиметься ветеранам, членам їхніх сімей та родинам загиблих воїнів, зазначили в Одеському обласному ТЦК та СП.