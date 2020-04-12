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Новости Одессы и Одесской области

Поминальные дни в карантин: можно ли одесситам посещать кладбища?

Поминальные дни в карантин: можно ли одесситам посещать кладбища?

В Украине, в том числе в Одессе, собирались ввести запрет на посещение кладбищ в поминальные дни.

В итоге запрет вводить не стали.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.

Однако людей просят строго придерживаться предписаний карантина.

Посещать могилы усопших родственников можно, но не собираясь в группы, а по одному, максимум двое.

Также людей просят не забывать о средствах защиты. Надевать маски и держать расстояние с другими посетителями.

Людей будут контролировать священнослужители. Полиция собирается вмешиваться в ситуацию только в крайних случаях.

Фото: Хор Веры 

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