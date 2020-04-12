Поминальные дни в карантин: можно ли одесситам посещать кладбища?

В Украине, в том числе в Одессе, собирались ввести запрет на посещение кладбищ в поминальные дни.
В итоге запрет вводить не стали.
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.
Однако людей просят строго придерживаться предписаний карантина.
Посещать могилы усопших родственников можно, но не собираясь в группы, а по одному, максимум двое.
Также людей просят не забывать о средствах защиты. Надевать маски и держать расстояние с другими посетителями.
Людей будут контролировать священнослужители. Полиция собирается вмешиваться в ситуацию только в крайних случаях.
Фото: Хор Веры
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