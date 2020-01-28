Помещения Дома Руссова уже сдают в аренду: цена – от 10 долларов за кв. метр

Одно из одесских агентств недвижимости разместило объявление о сдаче в аренду помещений Дома Руссова, в котором недавно завершился первый этап реставрации.

“Идеальное расположение на Соборной площади угол Дерибасовской, самое топовое место города – Дом Руссова”, – говорится в объявлении.

Помещения предлагают арендовать под бутик, ресторан или офис. Площадь этих помещений – от 120 до 380 кв. м. Можно арендовать летние или зимние площадки со стеклянной крышей.

Цена варьируется от 10 до 50 долларов за квадратный метр. Есть даже возможность арендовать целый этаж.

По информации “Думской”, правами на эти помещения владеет одесский бизнесмен Руслан Тарпан, который действует через фирмы «Петрекс Плюс», «Мрія» и «МРІЯ-ОС». А сдачу помещений в аренду санкционировала мэрия.

Напомним, в конце 2019 года в Одессе торжественно “открыли” Дом Руссова, в котором отреставрировали фасад и укрепили стены. Работы проводились за счет городского бюджета.

Фото: Мария Котова, АН “Дерибас”

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