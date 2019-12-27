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Новости Одессы и Одесской области

Укрепленный, с обновленным фасадом и подсвеченный: как в Одессе дом Руссова «открывали» (фото)

Укрепленный, с обновленным фасадом и подсвеченный: как в Одессе дом Руссова «открывали» (фото)

Вечером последнего четверга года состоялось торжественное открытие дома Руссова, того самого, который давно именовался одесситами «многострадальным и очень стойким».

Конечно, никакое это не открытие. Речь идет о том, что исторический дом на сегодняшний день надежно укреплен и имеет нарядный фасад, который уже можно видеть во всей красе. Между тем, очень хочется праздника, и, собственно, есть что отмечать.

Мы, наконец, видим фасад нашего достояния освобожденным от лесов и металлического ограждения. По-прежнему закрыт вход во двор, вовнутрь попасть тоже не удастся. Но он теперь стал настоящим украшением центра города, даже учитывая тот факт, что не всем оказались по вкусу цвета фасада. А если еще и учесть, сколько лет он пугал своим внешним видом, то вообще красота.

Сам дом смотрел на собственные именины, которые проходили на Соборной площади. Рядом с «золотой елкой» была установлена сцена и фотозона с… домом Руссова.

Торжества стартовали с выступления оркестра и одесских исполнителей. Некоторые одесситы даже пустились в пляс. Депутаты, городское руководство, культурное сообщество города, одесситы не скрывали радости: повод для праздника достойный.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что все проведенные работы оплачивались исключительно из городской казны, и назвал событие общим для всех одесситов праздником. На сцене наградили тех, кто вдыхал жизнь в аварийный дом Руссова.

Ну, а потом, под музыку, под аплодисменты была включена подсветка еще одной нашей визитной карточки Одессы. Впечатления усилил небольшой фейерверк. Дом Руссова словно воспрянул и заиграл красками. Главное — он жив! И мы с вами станем свидетелями его новейшей истории.

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Мария Котова
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