Получить водительские права в Одессе стало проще – что изменилось

В Украине заработал новый приказ МВД №408 от 22 мая 2020 года, который утверждает процедуры получения и обмена водительского удостоверения. Эти услуги теперь стали доступнее для граждан, сообщили в сервисном центре МВД в Одесской области. Там уже работают по усовершенствованной схеме.

Новые инструкции совершенствуют процедуру выдачи водительского удостоверения.

Из основных новшеств:

подтвердить водительские навыки можно документом на право собственности автомобиля супруга и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен проводится один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен проводится один раз по экзаменационным билетам высшей категории; во время практического экзамена водитель проводит на площадке не менее 10 минут, на дороге – не менее 20 минут, а в целом – не более часа;

возможно отклонение от маршрута практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы или ДТП);

фото- и видеофиксация проводится от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;

результаты экзаменов в течение 10 рабочих дней можно обжаловать;

результаты экзаменов в течение 10 рабочих дней можно обжаловать; получая права категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE, можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления – до 3 месяцев.

По статистике, за полгода в Одессе более 24 тысяч раз оказали услуги по выдаче и обмену водительских удостоверений. Из них 9805 водительских прав выдали новичкам. Всего специалисты сервисных центров провели почти 35 тысяч экзаменов на знание правил дорожного движения.